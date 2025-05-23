عجز يعصف بالثروة الحيوانية في العراق.. إنشاء مشروع يتطلب موافقة 11 وزارة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الجمعة، تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة بيض المائدة، وبينما أشارت إلى وجود عجز في اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، أكدت اتخاذ إجراءات لدعم إنشاء المشاريع في قطاع الثروة الحيوانية.

وذكر مدير عام الثروة الحيوانية في الوزارة، وليد الزرفي، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك عجزاً في اللحوم الحمراء والبيضاء، لذلك يتم الاستيراد وخاصة من تركيا وإيران اللتين لديهما إنتاجية عالية".

وأوضح الزرفي، أن "هناك طلباً محلياً عالياً على الدجاج يصل إلى 900 ألف طن سنوياً، في حين أن الإنتاج الحالي يصل إلى 500 ألف طن سنوياً، وكذلك الحال في اللحوم الحمراء وخاصة الأغنام، حيث هناك حاجة إلى بحدود 800 ألف طن سنوياً، بينما الإنتاج لا يتجاوز 200 ألف طن سنوياً".

ونتيجة لهذا العجز، لفت إلى أن "العراق لا يسمح بتصدير الحيوانات العراقية الحية بسبب هذا النقص، رغم هناك طلب على اللحوم العراقية وخاصة على الأغنام".

وعن الأسماك والبيض، بيّن الزرفي، أن "الأسماك كان فيها فائض لكن بعد ردم البحيرات حصل فيها عجز، وتم تشخيص وجود حاجة إلى 185 ألف طن سنوياً في العام الماضي، أما البيض فقد حقق العراق الاكتفاء الذاتي بوصول الإنتاج مع إقليم كوردستان إلى 8 مليارات بيضة سنوياً".

وأكد أن "هناك تبسيط للتعليمات في سبيل الاستثمار وإنشاء مشاريع في قطاع الثروة الحيوانية، حيث هناك إجراءات ومحددات منها طلب موافقة 11 وزارة لإنشاء مشروع في الثروة الحيوانية، كما هناك محددات بيئية منها عدم إنشاء مشروع على أرض قريبة على المدن أو على المياه، فضلاً عن تعليمات وأنظمة تحدد عمل وزارة الزراعة".

وأضاف الزرفي في الختام: "لكن رغم ذلك، عملت الوزارة على تبسيط إجراءات منها تخفيض مساحة الدونم من 20 إلى 10 دوانم لإنشاء مشروع للثروة الحيوانية، واتخاذ إجراءات للمحافظة على أسعار الدواجن وضمان عدم نزولها، لكن استمرار دخول المستورد عبر التهريب يؤثر على المنتجين ويخفض أسعار الدواجن".