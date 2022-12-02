عجز بـ11 مليار دينار .. صحة نينوى ترفع "الراية البيضاء" وتدعو بغداد للتدخل

شفق نيوز / أعلنت دائرة صحة نينوى، اليوم الجمعة، وجود عجز لديها يقدر بـ 11 مليار دينار، فيما طالبت بشكل رسمي تدخل مجلس الوزراء لحل عجزها المالي لتأثيره المباشر على رواتب الموظفين وجوانب العمل المختلفة في الدائرة.

وقال مدير صحة نينوى الدكتور حسن واثق لوكالة شفق نيوز إن "لدينا عجزاً في الميزانية المالية للدائرة بما يقارب 11 مليار دينار ما أثر على توزيع الرواتب وننتظر تدخل مجلس الوزراء لحل هذا العجز المالي".

وأضاف أن "ثلاثة أشهر مضت ولم نتسلم الميزانية التشغيلية والبالغة قرابة 3 مليارات دينار عراقي، ما اثر على عملنا بصورة كبيرة، خاصةً أن هذه الميزانية تستخدم لشراء الوقود والاحتياجات الاساسية لديمومة العمل في المستشفيات بالإضافة الى أجور شركات التنظيف".

وتشهد المؤسسات الصحية الحكومية العراقية ترديا في واقعها الخدمي مما دفع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني منذ بداية تسنمه منصبه إلى توجيه إنتقاد لاذع للقائمين على هذا القطاع خلال زيارة أجراها إلى مستشفى في العاصمة بغداد.