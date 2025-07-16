إعجاب إيراني بتطور شبكة الطرق العراقية: الحوادث انخفضت خلال الزيارات

شفق نيوز- طهران

أكد رئيس شرطة المرور في قوى الأمن الداخلي الإيرانية العميد سيد تيمور حسيني، يوم الأربعاء، على التعاون مع نظرائه العراقيين لإدارة حركة المرور وتعزيز أمن تنقلات زوار الأربعين، فيما أشار إلى رصده تراجعاً ملحوظاً في الحوادث داخل العراق بسبب تحسن شبكة الطرق.

وذكرت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، أن حسيني أكد خلال اجتماع لجنة التنسيق لخطط المرور الخاصة بزيارة الأربعين في العام الحالي، على التقدم الملحوظ في البنية التحتية للطرق وزيادة الخبرة التخصصية في إدارة المرور.

وقال اللواء حسيني في الاجتماع، إن "السبب الأول لتسهيل مهامنا في السنوات الأخيرة هو اكتمال وتطوير البنية التحتية للنقل البري، إذا عدنا إلى نحو سبع أو ثماني سنوات مضت، كانت لدينا مشاكل كبيرة على الطرق المهمة، حيث كنا مضطرين بشكل متكرر إلى فرض قيود مرورية أحادية الاتجاه، أما الآن، فقد انخفضت هذه المشاكل بشكل كبير، وتم تطوير الطرق بشكل ملحوظ من الناحية الفنية والسلامة".

وأكد أن "الأولوية الآن هي سلامة التنقلات وحماية حياة الزائرين، ويجب أن نركز على منع وقوع الحوادث والاصطدامات"، مضيفاً "عقدنا اجتماعات عديدة مع نظرائنا العراقيين في الأشهر الأخيرة، ولاحظنا تحسناً ملحوظاً في البنية التحتية في العراق، بما في ذلك تركيب اللوحات الإرشادية وعلامات الطرق، مما أدى إلى انخفاض كبير في الحوادث هناك".

وشدد اللواء حسيني على أنه "مع تحسن وضع الطرق في الأراضي العراقية، يجب علينا استخدام مرافقنا وأسطول النقل بشكل أكبر داخل بلدنا لتحسين الكفاءة والتحكم".