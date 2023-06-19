عثرت عليها الشرطة النهرية.. تفاصيل جديدة عن "جثة المخرج لؤي فاضل"

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي، يوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالعثور على جثة المخرج السينمائي لؤي فاضل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الجثة موجودة في الطب العدلي منذ 5 ايام، بعد ان عثرت عليها الشرطة النهرية"، مشيراً الى ان "ذوي المخرج تعرفوا اليوم الإثنين، على جثته والآن هم بصدد إكمال الإجراءات لاستلامها".

ولفت الى ان "الجثة خالية من اي آثار تعذيب او إطلاق نار".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أفاد مصدر أمني، بالعثور على جثة المخرج السينمائي العراقي "لؤي فاضل" بعد اختفائه منذ سبعة أيام في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية عثرت على جثة المخرج السينمائي لؤي فاضل في منطقة الوزيرية ببغداد، واخلتها إلى دائرة الطب العدلي، مبينا أنه تم وضعها ضمن جثث مجهولة الهوية، حيث تم التعرف عليه فيما بعد، وذلك بعد فقدانه لمدة 6 أيام".

وأوضح أنه "لم ترد اي معلومات عن أسباب الوفاة حتى الآن، مشيرا الى استمرار التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الوفاة".