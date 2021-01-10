عبر 60 منفذا .. العراق يضع خطةً لبرنامج التطعيم ضد كورونا

شفق نيوز/ حددت وزارة الصحة نحو 60 منفذاً لصرف لقاح "فايزر"، في المستشفيات حصرا وعدم شمول المراكز الصحية.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الاحد عن مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير الحلفي، إن "الوزارة اعدت خطة لتحديد منافذ لقاح (فايزر) حال وصوله الى العراق"، مشيراً الى ان "الخطة ستشمل جميع المحافظات، وستكون المنافذ في المستشفيات حصراً".

وتابع الحلفي "هناك نحو 60 منفذا تلقيحياً"، مؤكداً "زيادتها في حال احتاجت وزارة الصحة الى ذلك".

وحذرت وزارة الصحة والبيئة يوم السبت من عودة ارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق جراء رصدها تهاونا من الناس في الالتزام بالتدابير والاجراءات الوقائية مع بدء انتشار سلالة جديدة للوباء في دول المنطقة والعالم.