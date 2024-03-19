عبر 5 وديان.. سيول ايرانية تنحدر باتجاه شرق ديالى (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن مدير ناحية قزانية في محافظة ديالى مازن أكرم، يوم الثلاثاء، انحدار سيول من الحدود الايرانية عبر 5 وديان شرقي المحافظة.

وقال أكرم لوكالة شفق نيوز، إن"الأمطار في قزانية كانت جيدة وتقدر بـ28 ملم وأدت الى تدفق سيول من الحدود والمرتفعات الايرانية صوب مناطق قزانية شرقي ديالى فيما نترقب وصول موجة الى مناطق مندلي أيضا".

وأضاف أنه"حاليا السيول تتدفق عبر 5 وديان وهي مويلح وطهلاو وليما وترسق الكبير وترسق الصغير ويتم توجيهها صوب المناطق الزراعية للاستفادة منها".

وأشار الى أن" لاتوجد مخاطر أو اضرار في القرى بسبب السيول ولكن المناطق الحدودية في استنفار دائم مع كل موجة أمطار تحسبا لوقوع طارئ وقدوم سيول كبيرة".