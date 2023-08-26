عبر منفذين.. 272 ألف زائر من إيران يعبرون الحدود العراقية نحو كربلاء

شفق نيوز/ أعلن مسؤولان إيرانيان، يوم السبت، أن 272 ألف زائر من بلادهما دخلوا الأراضي العراقية عبر منفذين حدوديين لأداء مراسم الزيارة الأربعينية في كربلاء.

وقال قائمقام مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان (جنوب غرب ايران)، نادر عميد زادة، لوكالة "فارس" الإيرانية إنه منذ بداية شهر صفر (18 آب/ أغسطس الجاري)، توجه إلى العراق أكثر من 200 ألف شخص عبر منفذ الشلامجة الحدودي الدولي للمشاركة في مراسم الزيارة الأربعينية.

وأضاف أن حركة الزائرين في منفذ الشلامجة الحدودي تجري بسلاسة وبدون مشاكل، مشيراً إلى أن الرعايا الأجانب المقيمين في إيران يحق لهم فقط التوجه لزيارة العتبات المقدسة في العراق عبر منفذ الشلامجة الحدودي.

فيما أعلن مساعد شؤون التنسيق في مجال الإعمار بمحافظة خوزستان، محمد خانجي، عن عبور نحو 72 ألف زائر إیراني وغير إيراني من حدود "جذابة" منذ بداية شهر صفر حتى الآن، في معرض إشارته إلى آخر الإحصاءات عن الزوار الذين دخلوا وغادروا هذا المنفذ في طريقهم إلى الأراضي العراقية لزيارة العتبات المقدسة، بحسب "وكالة فارس".

ووصف خانجي حركة المرور من هذا المعبر بأنها انسيابية وسهلة، وتوقع في الوقت نفسه أن يزداد عدد الزوار الذي كان حتى يوم أمس الجمعة 71 ألفاً و634 شخصاً، مع الاقتراب من مراسم الزيارة.

ولفت إلى أن المواكب التي تقدم الخدمات للزوار في حدود "جذابة" ناشطة على مدار الـ24 ساعة، داعياً الزوار غير الإيرانيين الذين يحملون وثائق ناقصة إلى عدم مراجعة الحدود حتى لا يواجهوا مشكلة في عبورهم إلى الأراضي العراقية.