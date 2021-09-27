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عبر مطاري بغداد والنجف.. دخول نحو 100 ألف مسافر إلى العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-27T18:02:35+0000
عبر مطاري بغداد والنجف.. دخول نحو 100 ألف مسافر إلى العراق

شفق نيوز/ أفادت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الاثنين، بأن نحو 100 ألف مسافر دخلوا إلى البلاد عبر مطاري بغداد والنجف خلال الزيارة الأربعينية.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران جهاد الديوان لوكالة شفق نيوز إن ما بين 40 و45 ألف مسافر من جنسيات مختلفة دخلوا العراق عبر مطار بغداد الدولي خلال الفترة القليلة الماضية لأداء الزيارة الأربعينية.

وأضاف أن مطار النجف شهد هو الآخر دخول 47 إلى 54 ألف مسافر، مشيرا إلى أن هناك توجيهات صحية يتوجب على المسافرين الالتزام بها وخاصة جلب فحص فيروس كورونا قبل 72 ساعة من موعد الرحلة.

وأشار الديوان إلى اعتماد بطاقة التلقيح للمسافرين العراقيين، مبينا أن سلطة الطيران المدني بانتظار تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي ستصدر اليوم أو غدا بخصوص اعتماد بطاقة التلقيح الدولية للمسافرين العراقيين المغادرين.

وتابع بالقول، إن "الهيئة بانتظار قرارات اللجنة، وذلك لتأكيد موعد تطبيق قرار مجلس الوزراء لاعتماد بطاقة التلقيح الذي حدد العمل به بدءا من مطلع تشرين الأول أو التريث في تطبيقه".

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