"الجمعة المقبل".. بدء فرض الغرامات المرورية عبر كاميرات المراقبة ورادارات السرعة

شفق نيوز/ حددت مديرية المرور العامة، يوم الجمعة المقبل، موعدا لبدء فرض الغرامات المرورية عبر كاميرات المراقبة الذكية ورادارات السرعة في عموم العراق.

وقالت مديرية المرور في بيان حمل الرقم (1) لسنة 2024، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر المباشرة برصد المخالفات المرورية المنصوص عليها في قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 وفرض الغرامات المرورية عليها اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2024/3/15 عبر كاميرات المراقبة الذكية ورادارات السرعة المثبتة على الطرق الدولية السريعة.

ودعت مديرية المرور العامة، السائقين إلى الإسراع بالتسجيل في منصة اور الألكترونية ليتسنى لها ارسال المخالفات المرورية عبر رسائل نصية إلى المخالفين لضمان عدم مضاعفة الغرامة.

وبينت، أن القرار جاء استناداً لأحكام المادة (47/ثانياً/ز) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019.

وحددت مديرية المرور التقاطعات والخطوط السريعة المشمولة برادارات السرعة والمخالفات المقرر رصدها ابتداءً من يوم الجمعة المقبل.

التقاطعات:

تقاطع المثنى (ملعب الشعب)

تقاطع حماة

تقاطع شارع الربيعي

تقاطع زيونة

تقاطع شارع فلسطين (مول النخيل)

أما الخطوط السريعة المشمولة:

سريع محمد القاسم

سريع الدورة باتجاه اليوسفية (السريع الجديد)

من اعلى سيطرة 75 مدخل طريق اليوسفية باتجاه محافظة بابل

وتكون السرعة المقررة حسب المسارات (المسار الأيمن 80 وبعده 100 وبعده 120 والأخير 120)

المخالفات التي سيتم رصدها من خلال الكاميرات هي:

عدم ارتداء حزام الأمان بالنسبة للسائق والراكب

عبور الخط الفاصل بين الاشارة الضوئية واشارة العبور

غلق المسار الأيمن متعمدا أمام المواطنين

استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة

▫القيادة بتهور ورعونة (الانتقال من المسار الايمن الى الايسر ومضايقة المواطنين والمشي بين المسارين).

▫الانتقال من المسار الأيمن الى المسار الأيسر

▫التاثير على حركة السير والمرور