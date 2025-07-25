عبر شنق نفسه.. انتحار معلم غربي نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الجمعة، بأن معلما أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله في قضاء تلعفر غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث انتحار وقع داخل أحد المنازل في حي الكفاح الشمالي بقضاء تلعفر، حيث أقدم رجل من مواليد 1992 ويعمل معلمًا، على شنق نفسه بواسطة حبل".

وأضاف أن "قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة الملابسات، فيما تم نقل الجثة إلى الطب العدلي، دون أن تُعرف أسباب الانتحار حتى الآن".

وتشهد محافظة نينوى ارتفاعاً مقلقاً في معدلات الانتحار، حيث تسجّل الأجهزة الأمنية حالات شبه يومية، معظمها تفتقر إلى مؤشرات واضحة على الدوافع، في ظل ضغوط اقتصادية ونفسية واجتماعية متزايدة.