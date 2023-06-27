عبر شفق نيوز.. وزيرة الاتصالات: سنطلق خدمة 5G والانترنت الفضائي

شفق نيوز/ وعدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، يوم الثلاثاء، بأن تجعل العراق في مقدمة دول العالم في مجال خدمة الانترنت والتكنولوجيا الحديثة، مبينة أن ذلك سيتم من خلال مشروعين باشرت الوزارة بهما.

وقالت الياسري لوكالة شفق نيوز "من أجل اهمية التواصل السريع وتوفر خدمات الانترنت للتواصل مع العالم، فإن وزارة الاتصالات يقع على عاتقها توفير وسائل الاتصال وخدمات الإنترنت".

وبينت أن "وزارة الاتصالات تحاول ان تجعل العراق في مقدمة دول العالم في التكنولوجيا الحديثة وليس كما كان معتاد سابقاً حيث كان العراق في ذيل القائمة".

وأوضحت الياسري أن "وزارة الاتصالات مقبلة على خدمتين أساسيتين تجعلان العراق في مقدمة دول العالم في خدمات الانترنت إحداهما الجيل الخامس للاتصالات (5G)، ونحن بطور استكمال الإجراءات لشركة الموبايل الوطنية التي ستعمل بالنظام الحديث للجيل الخامس، وهي خدمة متوفرة في عدد محدود من دول العالم".

وأشارت إلى أن "الخدمة الاخرى التي تعمل وزارة الاتصالات على اطلاقها هي خدمة الإنترنت عبر الفضاء وهي أيضاً مستخدمة في عدد محدود من دول العالم".

وأكدت أن "العراق في طور التعاقد مع شركات عالمية منها (سبيس إكس) و(ن ويب) و(امازون)، وهناك تفاصيل قيد الإجراءات لتنفيذ مشروع تزويد العراق بخدمة الانترنت عبر الفضاء".