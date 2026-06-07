عبر شفق نيوز.. مرضى زراعة الأعضاء يناشدون الحكومة لشمولهم بالضمان الصحي

شفق نيوز- بغداد

ناشد ذوو المرضى الخاضعين لعمليات زراعة الأعضاء - ولا سيما زراعة الكبد والكلى – يوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي ووزير الصحة عبد الحسين الموسوي، العمل على شمول مرضاهم بنظام الضمان الصحي.

وأكد ذوو المرضى، خلال مناشدة رفعوها لوكالة شفق نيوز، أن حالات زراعة الأعضاء تتطلب متابعة طبية مستمرة ورعاية صحية مدى الحياة، فضلاً عن الحاجة إلى تداخلات وعلاجات طارئة مرتفعة الكلفة لا يمكن الاستغناء عنها، كونها ترتبط بشكل مباشر بالحفاظ على حياة المرضى.

وبحسب قولهم، فإن الأعباء المالية المتزايدة تشكل تحدياً كبيراً أمام الكثير من العائلات، مطالبين الحكومة بالنظر إلى معاناتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لشمول مرضى زراعة الأعضاء بالضمان الصحي، بما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة وحمايتهم من المضاعفات الصحية المحتملة.