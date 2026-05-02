عبر أربيل.. 13 رحلة جوية لنقل حجاج نينوى الى الديار المقدسة

شفق نيوز- نينوى

أعلن مدير مكتب هيئة الحج والعمرة في محافظة نينوى، خليل الشريف، يوم السبت، قرب انطلاق 13 رحلة جوية لنقل حجاج المحافظة إلى الديار المقدسة.

وقال الشريف، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن جميع الرحلات الجوية ستغادر من مطار أربيل الدولي، لعدم الحصول حتى الآن على الموافقات الرسمية لنقل الحجاج عبر مطار الموصل، مشيراً إلى أن الرحلات ستبدأ اعتباراً من السابع من شهر أيار الجاري، وستتجه مباشرة إلى مدينة جدة.

وأضاف أن خطة التفويج تشمل أيضاً رحلات برية، إلى جانب رحلات جوية أخرى تنطلق عبر منفذ عرعر في السعودية، ضمن ترتيبات نقل الحجاج لهذا الموسم.

وفيما يخص إمكانية اعتماد مطار الموصل، أشار الشريف، إلى أن محافظ نينوى فاتح سلطة الطيران المدني، والتي بدورها تواصلت مع الجهات السعودية لاستحصال الموافقات، لافتاً إلى وجود طرح مبدئي لتسيير رحلات غير مباشرة من مطار الموصل عبر ترانزيت إلى مطار بغداد، ومنه إلى جدة.

وانطلقت، يوم الأربعاء الماضي، أولى قوافل حجاج نينوى براً من مدينة الموصل باتجاه منفذ عرعر، بعد احتجاجات شهدتها المحافظة على آلية نقل الحجاج، وسط وعود حكومية بحسم الملف قريباً.

وكان عدد من الحجاج قد نظموا، في وقت سابق، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الحج والعمرة في الموصل، اعتراضاً على تأخر موعد التفويج وتعديل مساره من السفر البري المباشر إلى نظام مرحلي عبر منفذ عرعر ثم جواً إلى جدة، مطالبين بالالتزام بالجدولة السابقة لما لذلك من تأثير على مدة بقائهم خلال موسم الحج.