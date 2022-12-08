عبر "تكنولوجيا شبابية".. شركة اجنبية تتعهد بتقليل الفساد في العراق

شفق نيوز/ تعهدت شركة اجنبية بتقليل نسبة الفساد في العراق إلى أكثر من 30 بالمائة حال السماح لها من قبل الحكومة تطبيق برامجها التكنولوجية فيها.

وقال مدير شركة "اينودو كلوبال" جيم سيسكو، في بيان صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الشركة وعبر برنامج "بلوك جين" المعد بالتعاون مع سويسرا، سيمكن الحكومة من تقليل نسب الفساد العالية في البلد إلى أكثر من 30 بالمائة عن طريق التكنولوجيا.

وتابع ان هذا البرنامج طبق في عدد من البلدان الخليجية واستطاعوا من خلاله السيطرة على الفساد، مؤكداً أن هذه التقنية تخلق نظاماً موحداً لكل الحركة المالية في البلد من القطاعين العام والخاص.

وتابع سيسكو ان الحكومة تستطيع مراقبة حركة الأموال والدول التي ذهبت اليها والمصارف التي أودعت فيها والأشخاص الذين سجلت أسماؤهم، فضلاً عن الية تنظيم العقود ومدى مطابقتها للشروط القانونية.

ونبه، بأن هذه التكنولوجيا يمكن العمل عليها من قبل الشباب الذين يعملون في الدوائر الحكومية التي تختص بالأمور المالية المختصة بالأموال، مؤكدا أنهم سيكونوا خبراء فيها بعد مدة من ممارستها.

وأوضح سيسكو إن اقتراحه جزء من استراتيجية وطنية لمساعدة رئيس الوزراء العراقي على النجاح في فترة وجيزة، مؤكدا مناقشة تفاصيل البرنامج مع كبار المسؤولين في الحكومة العراقية والذي يتضمن مكافحة الفساد وخلق فرص عمل لآلاف العراقيين وبناء هوية وطنية.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تأليف هيئةٍ عليا؛ للتحقيق بقضايا الفساد "الكبرى والهامة" المُودعة في مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات العراقية، وما يُحالُ إليها من قضايا.