عبر امرأة.. نقابة المحامين تعلن تفكيك شبكة استدراج وابتزاز وملاحقة رئيسها في أوروبا

شفق نيوز - بغداد

كشفت نقيب المحامين العراقيين، أحلام اللامي، اليوم الأحد، عن تفكيك شبكة للابتزاز والتزييف واستهداف سمعة النقابة وأعضاء مجلسها، مؤكدة تكليف فريق قانوني لملاحقة المتهم الرئيسي المطلوب للقضاء في الدولة الأوروبية التي يقيم فيها.

وذكر بيان توضيحي للامي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدعو حيدر الساعدي، الذي يدعي العمل الإعلامي، نشر في وقت سابق مقطعاً مصوراً استهدف فيه سمعة النقابة ونقيبها وأحد أعضاء المجلس، مستنداً إلى مقطع فيديو مُعدّل ومجتزأ جرى التلاعب به بقصد تزييف الحقيقة وتضليل الرأي العام".

وأوضحت اللامي، أن "الأمر رافقه إرسال رسائل تهديد وابتزاز لإجبار عضو المجلس على الاستقالة"، مبينة أن النقابة "آثرت التزام الصمت منذ اللحظة الأولى احتراماً لسير التحقيقات، وإتاحة المجال للقضاء والجهات الأمنية المختصة لأداء واجبها بما يضمن عدم تنبيه المتورطين أو تمكينهم من الهرب".

وتابعت، أنه "بعد جهود مهنية مقدرة بذلها قاضي محكمة تحقيق الكرخ الأولى والجهات الأمنية المختصة، أُطيح بالشبكة المرتبطة بالمدعو حيدر الساعدي، وأُلقي القبض على شركائه وهم كل من المحامي (أنمار كاظم عناد)، والمدعوة (عُلا عبد الكاظم) التي استخدمتهما الشبكة لاستدراج محامين ومواطنين وابتزازهم والإساءة إلى سمعتهم".

وأشارت نقيب المحامين إلى أن "المتهمين المقبوض عليهم اعترفوا بارتكاب عدد من الجرائم"، متحفظة عن كشف التفاصيل الكاملة في الوقت الحاضر حفاظاً على سرية التحقيق واحتراماً للإجراءات القضائية.

وأعلنت اللامي، أن النقابة "كلّفت فريقاً قانونياً في الدولة الأوروبية التي يقيم فيها المتهم المطلوب حيدر الساعدي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وملاحقته قضائياً، والعمل على إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى القضاء العراقي".

وشددت على أن النقابة "لن تتهاون مع أي محاولة تستهدف سمعتها أو سمعة أعضائها، وستتخذ الإجراءات القانونية كافة داخل العراق وخارجه بحق كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم"، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة.