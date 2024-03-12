عبر الأردن.. العراق يرسل نحو 500 طن من المساعدات الإنسانية لغزة

شفق نيوز/ أعلنت الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول عبد الله، يوم الثلاثاء، أن نحو 500 طن من المساعدات الإنسانية العراقية إلى مخازن في الأردن.

وقال عبد الله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في جلسته التاسعة يوم 27 شباط/ فبراير الماضي، فقد وصلت قافلة الدعم لأهالي غزة التي سيرتها وزارة الدفاع العراقية".

وبين أن القافلة "تضمنت مادة الدقيق وباقي المواد الغذائية بواقع 482 طناً، وتم تسليم المواد إلى مخازن (الغباوي) في الأردن، بحضور ممثل الهيئة الخيرية الأردنية وممثل منظمة الأونروا".

وأكد "وما زال العمل متواصلًا في تقديم الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني الصابر".