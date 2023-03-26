عبر الصور الصناعية.. مرصد بيئي يسجل اختفاء 15 كم من بحيرة زمار

شفق نيوز/ سجل مرصد "العراق الأخضر" المعني بالبيئة والمناخ، اختفاء جسم مائي يبلغ طوله 15 كم من بحيرة زمار في نينوى، خلال 3 سنوات الماضية.

وقال المرصد في بيان صحفي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مراصدنا في محافظة نينوى لاحظوا وجود انخفاض مائي في بحيرة زمار، بنسب مختلفة عن السنين الماضية"، مبيناً أن "قسم الاقمار الصناعية بالمرصد، وعبر صور الصناعية التي رصدها أظهرت اختفاء 15 كم من جسم البحيرة".

واوضح أن "هذا الاختفاء الذي يظهر في الصور تاريخه من 2020 إلى بداية 2023،"، مضيفاً أن "هذا الاختفاء سيسب تداعيات خطيرة على سكان المنطقة وبيئة العراق، التي تعاني من جفاف حاد لانخفاض مناسيب المياه".