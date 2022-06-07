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عبر البر.. العراق يستعد لإطلاق أولى قوافل الحجاج الى السعودية

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-07T18:23:23+0000
عبر البر.. العراق يستعد لإطلاق أولى قوافل الحجاج الى السعودية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، يوم الثلاثاء، إنهاء استحضاراتها لتفويج الحجاج العراقيين برا.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الهيئة استنفرت كوادرها ووضعت الخطة الكفيلة لإنجاح عملية نقل الحجاج برا من المحافظات كافة الى الديار المقدسة، وهيأت جميع اللوازم الفنية واللوجستية لخدمة الحجاج".

وأشارت الى "وضع اللافتات الدلالية والارشادية على طول طريق الحج البري، فيما أكدت جهوزية منفذ عرعر الحدودي لاستقبال الحجاج، بجميع بناياته التي تشمل اقسام (ختم الجوازات - دور الاستراحة – المصلى) وغيرها، من أجل ضمان راحة الحاج الكريم وسهولة دخوله لاراضي المملكة العربية السعودية".

يذكر أن هيئة المنافذ الحدودية العراقية أعلنت في (18 - 11 - 2020) افتتاح منفذ عرعر الحدودي بشكل رسمي مع  السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين.

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