"عبرة لغيره".. رئيس مجلس ذي قار يتوعد المقصرين بمشروع ماء آل زيرج

شفق نيوز/ توعد رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، يوم الإثنين، بعقوبات بحق المقصرين في تنفيذ مشروع ماء آل زيرج شمالي مدينة الناصرية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن العمري التقى بجمع من أهالي قرية آل زيرج المحتجين على عدم وصول مياه الشرب إليهم، نتيجة تلكؤ أحد المشاريع المنفذة في منطقتهم منذ مدة طويلة، ما اضطرهم إلى الاعتماد على السيارات الحوضية للحصول على الماء.

وأكد العمري، للمحتجين أنه تم تشكيل لجنة تحقيقية من أعضاء مجلس المحافظة، وستقدم تقريرها خلال مدة أقصاها يوم الأربعاء المقبل.

ولوح رئيس المجلس، بـ"عقوبات قد تؤدي لسحب العمل من الشركة المنفذة للمشروع في حال ثبوت تقصيرها بالعمل"، متوعداً المقصرين بجعلهم "عبرة لغيرهم".

وكان عدد من أهالي مناطقهم آل زيرج شمالي مدينة الناصرية، قد نظموا تظاهرة اليوم وسط الناصرية، للمطالبة بحل مشكلة المياه في مناطقهم.