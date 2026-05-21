عبد المهدي في قازان.. ومقترح لتوأمة النجف مع مدينة روسية

شهد منتدى "روسيا – العالم الإسلامي: قازان 2026" مشاركة رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي، بالتزامن مع طرح مقترح لإقامة توأمة بين مدينة النجف ومدينة بولغار في جمهورية تتارستان الروسية.

وخلال جلسات المنتدى، أعلن رئيس البيت الروسي في العراق ألق علي محمد البرغش العمل على مشروع توأمة بين النجف ومدينة بولغار التاريخية، إلى جانب مقترح آخر لإقامة توأمة بين البصرة ومدينة قازان.

كما تضمن المنتدى، بحسب موقع "روسيا اليوم" مناقشات بشأن تعزيز التعاون الثقافي والبلدي بين العراق وروسيا، إضافة إلى مشاريع تتعلق بالدبلوماسية الشعبية والتبادل الثقافي.

وشارك عبد المهدي في جلسة متخصصة بعنوان "دور سياسات مكافحة الفساد في تطوير الإدارة الحكومية والاقتصاد"، ناقشت قضايا الحوكمة والشفافية والتنمية الاقتصادية.

وشهدت فعاليات المنتدى أيضاً طرح مشروع ثقافي بعنوان "على خطى ابن فضلان"، يهدف إلى تنظيم رحلة ثقافية تنطلق من بغداد إلى تتارستان مروراً بعدد من دول آسيا الوسطى، تتخللها فعاليات فكرية وثقافية.