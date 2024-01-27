"عبدو السوداني".. بائع شاي تحول لرمز دلالة في قلب بغداد النابض (صور)

شفق نيوز/ هو رمز دلالة، وأحد أشهر بائعي الشاي، في قلب بغداد النابض، إنه عبد العزيز، الملقب بـ"عبدو السوداني"، صاحب أشهر مقهى شعبي صغير في السعدون وسط العاصمة العراقية.

عبد العزيز، مواطن سوداني، يبلغ من العمر 55 عاماً، قدم إلى بغداد، وهو في ريعان شبابه، قبل أكثر من 25 عاماً.

بات مقهى "عبدو السوداني" رمز دلالة في منطقة السعدون المكتظة بالمتبضعين، يعرفه أغلب السكان وأصحاب المحال والشركات، ويعتبر نقطة دالة وسط درابين السعدون.

وكالة شفق نيوز، التقت عبد العزيز، الذي لم يتوان عن وصف بغداد بمدينته الثانية، بالقول: "هذه مدينتي وأصبحت مصدر رزقي، والعراق وطني".

ويفتح عبد العزيز المقهى يوميا في الساعة 6 والنصف فجراً وحتى الساعة 6 مساء، في مختلف الفصول المناخية، دون كلل أو ملل.