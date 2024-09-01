"عبث أطفال" يُشعل النار في أربعة بساتين شمال شرقي ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باندلاع حريق التهم 4 بساتين للنخيل والفواكه شمال شرقي ديالى، بسبب عبث أطفال في نهر متروك قرب البساتين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أطفالاً كانوا يعبثون بالنار ما أدى لاحتراق نهر متروك مليء بالحشائش، وتوسعت النيران لتلتهم 4 بساتين زراعية كبيرة مغروسة بالنخيل والفواكه فيما أصيب شخصين بحالتي اختناق من السكان في قرية الهويرة ضمن قضاء المنصورية شمال شرقي ديالى".

ولفت المصدر، إلى أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وأخمدت النيران وتم نقل حالتي الاختناق لمركز صحي للعلاج وتم السيطرة على الأوضاع".