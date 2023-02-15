عائلته توضح.. ما حقيقة إطلاق سراح الناشط البيئي جاسم الأسدي بعد أيام من اختطافه

شفق نيوز/ كشفت عائلة الناشط البيئي المختص بالأهوار، جاسم الأسدي، يوم الأربعاء، حقيقة ما يجري تداوله عن إطلاق سراحه من قبل خاطفيه بعد قرابة أسبوعين من اختفائه.

وقال ناظم الاسدي، شقيق الناشط البيئي المختطف، لوكالة شفق نيوز "حتى الان لا يوجد لدينا أي معلومة مؤكدة بشأن إطلاق سراح الخبير في شؤون البيئة جاسم الأسدي، فنحن حتى اللحظة لم نره او نتصل به، وانما سمعنا بهذه الانباء عبر وسائل الاعلام فقط، دون أي تأكيدات رسمية".

وأضاف "لا نملك أي معلومة اذا كانت الانباء صحيحة أم لا، كما لا نعرف هل اطلق سراحه ام تم تحريره، فلا تواصل معه بشكل مباشر او غير مباشر حتى الساعة".

وتداولت بعض وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن خاطفي الناشط البيئي جاسم الأسدي أطلقوا سراحه، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

واختطف الناشط البيئي جاسم الأسدي في الرابع من شهر شباط/ فبراير الجاري أثناء توجهه من محافظته ذي قار إلى العاصمة بغداد، حيث تم اعتراض السيارة التي كانت تقله في منطقة تقع تحت مسؤولية الأجهزة الأمنية في محافظتي بابل وبغداد، واقتياده إلى جهة مجهولة.