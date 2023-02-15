عائلته تعلن: إطلاق سراح الناشط البيئي جاسم الأسدي ولن نكشف عن التفاصيل

شفق نيوز/ أعلنت عائلة الناشط البيئي المختص بالأهوار، جاسم الأسدي، يوم الأربعاء، إطلاق سراحه بعد قرابة أسبوعين من اختطافه.

وقال ناظم الاسدي شقيق جاسم الاسدي لوكالة شفق نيوز، إن "شقيقه اطلق سراحه وهو حاليا في منزله وهو بصحة جيدة جدا".

وأضاف، "لا نستطيع الكشف عن تفاصيل اطلاق سراحه في الوقت الحاضر كون التحقيقات مازالت مستمرة".

واختطف الناشط البيئي جاسم الأسدي في الرابع من شهر شباط/ فبراير الجاري أثناء توجهه من محافظته ذي قار إلى العاصمة بغداد، حيث تم اعتراض السيارة التي كانت تقله في منطقة تقع تحت مسؤولية الأجهزة الأمنية في محافظتي بابل وبغداد، واقتياده إلى جهة مجهولة.