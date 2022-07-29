عائلة هشام الهاشمي: لم نستلم (دية) مقابل دمه والكاظمي معني بمتابعة موضوع القضاء

شفق نيوز / نفت عائلة الخبير الأمني الراحل هشام الهاشمي، اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن تلقيها "دية" مقابل دمه، فيما رفضت تكليف محامٍ للدفاع عن قضيته التي "يفترض" أن يتابعها رئيس مجلس الوزراء شخصيا مع القضاء.

وقالت عائلة الخبير الأمني هشام الهاشمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إننا "نشعر بالأسى لما تم تداوله مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسلمنا مبلغ دية مقابل دم الشهيد هشام، وهنا نود أن نوضح أن هذا الموضع عارٍ عن الصحة بشكل مطلق ونحن لن نتنازل عن دم الشهيد بمال الدنيا كلها".

وأضافت عائلة الهاشمي "نود أن نؤكّد للرأي العام أن من تحدّث باسمنا مؤخراً، لم يستقِ المعلومات من العائلة إطلاقاً واعتمد على شائعات غير دقيقة".

وأكدت عائلة الهاشمي"عدم رغبتها بتكليف محامٍ للدفاع في القضية، كونها قضية رأي عام ويفترض على رئيس الوزراء شخصياً متابعتها مع القضاء".

وكان قاضي محكمة جنايات الرصافة قرر، في يوم 26 تموز 2022، تأجيل النظر بمحاكمة المتهم بمقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي إلى 31 آب المقبل.

وكان من المقرر أن تجرى جلسة محاكمة المتهم أحمد عويد الذي اعترف بقتل الهاشمي، وبشكل علني.

واغتيل الهاشمي في 6 يوليو/تموز 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد برصاص أشخاص على دراجة نارية، في حادث أثار ضجة بين الأوساط الشعبية ولقي صدى دوليا.

وفي شهر تموز 2021، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، في حين بث التلفزيون الرسمي اعترافات المتهم وهو ضابط برتبة ملازم أول عمره 36 عاما.

ومنذ أكثر من عام فشل القضاء العراقي في عقد جلسة لمحاكمة القاتل رغم وجوده في السجن، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول صحة أنباء تحدثت عن هروب الكناني من السجن على يد فصيل مسلح.