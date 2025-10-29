عائلة "صفاء المشهداني": القضاء استجاب لمطلبنا بتحويل القضية من جنائية إلى إرهابية

شفق نيوز- بغداد

كشفت عائلة عضو مجلس محافظة بغداد "صفاء المشهداني"، الذي تم اغتياله بتفجير قبل نجو أسبوعين شمالي العاصمة، عن استجابة السلطة القضائية لمطلبهم بتحويل القضية من جريمة جنائية إلى "عملية إرهابية".

وقال والد الضحية، حسين ياسين الفدعم، لوكالة شفق نيوز، إنه طالب خلال وقفة احتجاجية أمام محكمة الكرخ بتحويل قضية اغتيال "صفاء المشهداني" من جنائية إلى "قضية إرهابية"، حيث أن الأحكام القضائية الخاصة بالأخيرة تكون واجبة التنفيذ ولا دخل للعرف المجتمعي أو العشائري فيها والأحكام بخصوص تلك القضايا تكون "أحكاماً ثقيلة بالسجن وملزمة التنفيذ".

وأضاف: "أما القضايا الجنائية فيمكن تفكيكها وإلغاء الحق الشخصي للمدعي بعد ترضيته وفق دية مالية ولا يتبقى سوى تنفيذ الحكم القضائي الخاص بالحق العام".

وأكد الفدعم: "حتى الآن لم أطلع على تفاصيل ومجريات التحقيق مع المتورطين بمقتل ابني الذي ضحى بأغلى ما يملك من أجل بلده ولمحاربة الفساد، ولكن بحسب المعلومات التي وصلتني فإن اثنين من أصل خمسة ممن تم اعتقالهم هما المتورطان الأساسيان في قتله".

وتابع "بحسب معلوماتي الجناة كانوا أداة لجهة تعتبر (صفاء) عائقاً أمامها لاسيما بعد تنظيم مؤتمر انتخابي له قبيل مقتله كشف فيه عن الحجم والثقل الحقيقي له لدى أبناء مدينته الأمر الذي أغاظ منافسيه".

وطالب الفدعم الجهات المعنية بكشف الجهة المتورطة باغتيال نجله، مشدداً "أطالب الجهات المعنية بكشف هوية الجهة التي تقف وراء اغتيال صفاء وإبعاده من التنافس الانتخابي وإزهاق روحه كما يجب الإسراع بإصدار العقوبة التي توازي إجرامهم".

ولفت إلى أن "المعلومات الواردة إلينا كثيرة ومتشعبة ورغم ذلك ننتظر ما ستكشفه نتائج التحقيقات والقضاء في الاقتصاص من القتلة".

وفجر يوم الأربعاء 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قُتل عضو مجلس محافظة بغداد عن تحالف "السيادة" صفاء المشهداني، بانفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة أسفل عجلة تقل المشهداني واثنين من مرافقيه في قضاء الطارمية شمالي العاصمة، بحسب ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز في وقت سابق.

وبعد نحو أسبوع من عملية الاغتيال أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إلقاء القبض على خمسة متهمين في جريمة قتل عضو مجلس محافظة بغداد "صفاء المشهداني"، فيما أوضح مصدر أمني مطلع لوكالة شفق نيوز، أن هؤلاء المتهمين يُضاف إليهم أربعة متهمين آخرين كانوا (أدوات مساعدة) للمتهمين الرئيسيين، كما هناك موقوفين آخرين لكن لا يزالون في طور التحقيقات.

وكانت وكالة شفق نيوز، حصلت يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، على أسماء وتفاصيل المعتقلين المتهمين باغتيال عضو مجلس محافظة بغداد "صفاء المشهداني" في قضاء الطارمية شمالي العاصمة الأسبوع الماضي.

وجاء ضمن أسماء المتهمين كل من "عمر مثنى عبد المنعم المشهداني، ومصطفى أحمد سلمان الدليمي، وحسين فاروق عبد الجنابي، وعبد الله عبد الرحمن المشهداني، وأخيراً علاء محسن عبود المشهداني".

وذكر مصدر أمني مطلع للوكالة أن "اعتقال هؤلاء المتهمين تم وفق المادة 4/ إرهاب، وتمت عملية القبض داخل مقر فوج حشد الطارمية العشائري الذي يقع ضمن قاطع مسؤولية لواء 12 حشد شعبي، ويأتمرون بإمرة القائد العام للقوات المسلحة".

ويوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، كشف مجلس القضاء العراقي عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتحقيقات مع قتلة (عضو مجلس بغداد) المرشح للانتخابات صفاء المشهداني في الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها شرعت بالتحقيق مع اثنين من المتهمين في قضية مقتل صفاء المشهداني.

ونقل البيان عن قاضي محكمة التحقيق المختص قوله، إن "التحقيقات أسفرت عن اشتراك اثنين من المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم الجريمة، حيث ثبت دورهم الرئيس في تنفيذ الحادث من خلال الأدلة الفنية وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة".

كما أوضح القاضي، أن"التحقيقات أثبتت أن الحادث ذو طابع جنائي مرتبط بالتنافس الانتخابي بين أبناء المنطقة الواحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفقاً للقانون".