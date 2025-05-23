عائلة تطلب "100 ناقة" ديّة لأبنها بعد دهسه وشاب يقتل شقيقته في أربيل

شفق نيوز/ أعلن المحامي عمر قحطان العبيدي، وكيل شاب من الديانة المسيحية، متهم بدهس شاب كوردي في كركوك، عن طلب عائلة الضحية ديّة قدرها 100 ناقة، أي ما يعادل 100 مليون دينار عراقي.

وقال العبيدي لوكالة شفق نيوز: "حسب ما نُقل من ذوي الشاب المسيحي، فإن عائلة المتوفى تطالب بدية تعادل 100 ناقة، وقد بدأت حملة لجمع التبرعات لمساعدة الشاب المتهم في القضية".

وأضاف: "فيما يخص الإجراءات القانونية، فنحن مستمرون في متابعة القضية لإثبات عدم تقصير الشاب المسيحي في الحادث"، مشيراً إلى احترامه لمشاعر عائلة الضحية وحقها القانوني في المطالبة بالتعويض.

ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، تُقدَّر دية القتل الخطأ بمئة من الإبل، وتُعد هذه القيمة معياراً تقليدياً يُستخدم في المجتمعات الإسلامية منذ العصور الأولى، وتختلف قيمتها الفعلية حسب تقييم الناقة في السوق، وقد تُقدَّر نقداً في العصر الحديث حسب ما تراه المحكمة مناسباً، أو يُتفق عليه بين الطرفين.

وإلى أربيل، فقد أعلنت شرطتها، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "إقدام شاب على قتل شقيقته في قرية (پيرڕەش) التابعة لناحية كَسْنَزان بمحافظة أربيل، البالغة من العمر 20 عاماً، على خلفية خلاف اجتماعي".

وأضافت "وعقب وصول قوات الشرطة إلى موقع الحادث وبدء التحقيقات، سلّم المتهم نفسه للشرطة بعد ساعات من الحادث"، مبينة "تمت إحالته إلى القضاء لاستكمال التحقيقات، ولا تزال التحريات بشأن الحادث مستمرة".