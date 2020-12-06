عائلات ضحايا متظاهري ذي قار يلتقون رئيس القضاء الأعلى للشكوى ضد قتلة المتظاهرين

شفق نيوز/ حضرت عوائل ضحايا متظاهري ذي قار، يوم الأحد، الى مجلس القضاء الأعلى لمتابعة الإجراءات القضائية ضد قتلة ابنائهم.

وذكر بيان صادر من إعلام القضاء ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان رئيس مجلس القضاء الأعلى (فائق زيدان) التقى ممثلي عوائل شهداء التظاهرات في محافظة ذي قار.

وأشار البيان إلى ان زيدان "بحث معهم إجراءات القضاء في محاسبة قتلة المتظاهرين والإجراءات القانونية لحفظ حقوق عوائلهم".

ولفت الى ان رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي قد حضرا اللقاء.

وأفاد مصدر أمني، يوم الجمعة (27 تشرين الثاني 2020)، بارتفاع حصيلة المصادمات التي وقعت بين انصار التيار الصدري، ومتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.