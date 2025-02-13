عائلات الحلة تحيي "النصف من شعبان" بإيقاد الشموع (صور)

شفق نيوز/ شهد كورنيش نهر الحلة، مركز محافظة بابل، إيقاد الشموع من قبل العائلات، وتحديدا من المكون الشيعي، بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وهي ذكرى ولادة الإمام محمد بن حسن العسكري (المهدي المنتظر).

واحتفلت العائلات عند كورنيش النهر، حيث تم إيقاد الشموع بهذه المناسبة، التي تصادف اليوم حسب الشهر الهجري.

وقد عطلت أغلب المحافظات في الوسط والجنوب، الدوام الرسمي لليوم الخميس، بهدف إحياء ذكرى ولادة المهدي، حيث توجه آلاف الزائرين للمراقد المقدسة في النجف وكربلاء.

والإمام المهدي، هو الإمام الثاني عشر، عند المكون الشيعي (الشيعة الإمامية الاثنا عشرية)، ويعتبر غائبا حتى قيام الساعة، وجرى تحديد ليلة النصف من شعبان ذكرى لولادته.