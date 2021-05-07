عائدون من الهند يدخلون نينوى واخضاعهم للحجر الصحي

شفق نيوز/ وصل صباح اليوم الجمعة 19 مسافراً عائداً من الهند إلى محافظة نينوى، وفقا لما أعلنه مدير صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي.

وقال الطائي لوكالة شفق نيوز، إن 19 وافدا من أبناء المحافظة قادمين من الهند عادوا الى نينوى، مردفا بالقول إنه تم تخصيص حجر صحي لهم في مستشفى السلام بالجانب الأيسر.

وأضاف أن هؤلاء العائدين سيمكثون في الحجر 14 يوما حتى يتم التأكد من سلامتهم ومن ثم يُسمح لهم بالعودة الى مناطق سكناهم داخل المحافظة.

كما أشار الطائي إلى أن جميع الوافدين كانوا في رحلات علاجية في الهند لامراض مستعصية او الخضوع لعمليات جراحية لا يمكن اجراؤها في العراق.

وباشرت الخطوط الجوية العراقية قبل أيام قلائل بإجلاء أكثر من 400 عراقي عالق في الهند، في وجبة أولى.

ويأتي القرار بعد مناشدات أطلقها عراقيون عالقون في الهند عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإجلائهم إثر تقطع السبل بهم، مع إغلاق البلاد، بعد تفشي فيروس كورونا.