عائدات من الامتحان.. إصابة 4 طالبات جامعيات بحادث سير في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الاثنين، بإصابة أربع طالبات جامعيات بحادث سير وقع على طريق كركوك – أربيل، ضمن حدود ناحية التون كوبري شمال المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع أثناء عودة الطالبات إلى منازلهن بعد انتهاء امتحاناتهن في جامعة الكتاب"، مشيرًا إلى أن "السيارة التي كانت تقلهن هي سيارة أجرة (تاكسي)".

وأضاف أن "السرعة الزائدة كانت السبب الرئيس في وقوع الحادث"، مبينا أن "القوات الأمنية باشرت بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث".