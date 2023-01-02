عام 2023.. أولى الولادات في كربلاء وإحصائية 2022

شفق نيوز/ سجلت محافظة كربلاء، مع الدقائق الأولى من بدء عام 2023، مواليد جدد في مستشفيات المحافظة، فيما أعلنت دائرة الصحة إحصائية الولادات في ثلاث مستشفيات خلال العام الماضي.

وقال مدير مستشفى الهندية، الدكتور مصطفى الشافعي، لوكالة شفق نيوز، إن "المستشفى سجل حالتي ولادة بعد دقائق من الدخول بعام 2023"، مبينا أن "الولادتين كانت قيصريتان تراوحت ما بين الساعة 12 والواحدة الا ربع صباحا".

إلى ذلك، أعلن مدير مستشفى النسائية والتوليد في كربلاء، الدكتور مهيمن الكعبي، لوكالة شفق نيوز، أن "أول ولادة سجلت عام 2023 كانت لذكر، وتم تسميته أحمد".

وعن إحصائية الولادات خلال العام الماضي، قال مدير اعلام دائرة صحة كربلاء، سليم كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفى الهندية العام سجل 18395 حالة ولادة في عام 2022، بواقع 8945 ولادة طبيعية، و9450 ولادة قيصرية".

وأضاف كاظم، أن "مستشفى الحسينية العام سجل 6241 حالة ولادة في عام 2022، وبلغت الولادات الطبيعية 4519، في ما كانت الولادات القيصرية 1722".

وتابع، أن "مستشفى عين التمر العام سجل ولادة 589 طفلا جديدا عام 2022، وكانت نسبة الولادات الطبيعية منها 475، فيما كانت القيصرية 114 حالة".