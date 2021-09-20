عام على اختفاء "سجاد العراقي".. خاطفون بنفوذ ولجنة تحقيق بلا نتائج

شفق نيوز/ كشف مستشار محافظ ذي قار علي مهدي عجيل، اليوم الاثنين، عن اخر تطورات قضية الناشط المختطف والمغيب قسراً منذ عام كامل "سجاد العراقي"، مؤكداً أن أوامر منع سفر صدرت بحق خاطفيه، لكنه تم تهريبهم خارج العراق.

وتمر اليوم العشرين من ايلول الذكرى السنوية الاولى على اختفاء الناشط سجاد العراقي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، جنوبي العراق .

وذكر عجيل لوكالة شفق نيوز، أن "سجاد العراقي لم يعرف مصيره حتى الآن، إن كان حياً أم مقتول، ونتمنى أن يكون حياً"، معتبراً أن "حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعمل على تسويف القضية، لأن الجهة التي خطفته لديها من النفوذ ما يكفي لغرض إيقاف اي عملية للكشف عن مصيره".

وأضاف، أن "آخر لجنة شكلها رئيس الوزراء الكاظمي بالتعاون مع لجنة ابو رغيف قبل شهر من الآن بعد اجتماع مع حكومة ذي قار المحلية"، مبينا أن" اللجنة لم يتبين عملها حتى اللحظة".

وبشأن معرفة خاطفيه، أوضح عجيل، أن "الأشخاص المتهمين بخطف سجاد العراقي تم تهريبهم إلى دولة جارة، رغم صدور منع سفر بحقهم من قبل القضاء"، لافتاً إلى أن "القرار تم تطبيقه على عوائلهم فقط، حيث حاولوا أكثر من مرة استخراج جواز سفر لهم من مكتب الجوازات، لكن لم يحصل".

وفقد أثر "سجاد العراقي"، أحد الناشطين في احتجاجات ذي قار، منذ العشرين من أيلول/سبتمبر العام الماضي عندما اقتاده مجهولون تحت تهديد السلاح إلى مكان مجهول.

وتعرض عشرات الناشطين العراقيين للاغتيال والاختطاف في خضم الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر العام ذاته.