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عام دراسي جديد بإجراءات صحية استثنائية (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-01T07:57:51+0000
عام دراسي جديد بإجراءات صحية استثنائية (صور)

شفق نيوز / انطلق العام الدراسي الجديد في بغداد وبقية المحافظات، حضورياً هذه المرة بعد نحو عامين من الدراسة عن بعد جراء ظهرو فيروس كورونا وتفشيه في معظم بلدان العالم.

والعام الدراسي الجديد هذه المرة، يأتي وسط ظروف وإجراءات وقائية استثنائية، كالالتزام بلبس الكمامات وتلقي الملاك التدريسي والفني للقاح كورونا، فضلا عن التعقيم المتواصل للأبنية المدرسية بالتعاون مع وزارة الصحة.

واتخذت وزارة الصحة اليوم الاثنين، إجراءات صحية مكثفة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وتم تشكيل لجان خاصة ومشتركة لمتابعة الإجراءات الصحية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وكانت وزارة التربية، قد حددت موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في الأول من تشرين الثاني الحالي، وذلك بواقع دوام حضوري أربعة أيام في الأسبوع ويومين عن بعد (الكتروني)، مع إلغاء عطلة يوم السبت.

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