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اعتقال عامل نظافة اصاب طبيبة وطبيب بكدمات في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-16T09:01:29+0000
اعتقال عامل نظافة اصاب طبيبة وطبيب بكدمات في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن قوة امنية اعتقلت عامل نظافة اعتدى بالضرب على طبيبة وطبيب واصابهما بكدمات في احدى مستشفيات العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة  واعتداء حصل على الكادر الطبي لمستشفى البنوك الاهلية في منطقة حي البنوك شمالي بغداد، مبينا أن عامل نظافة يعمل لدى المستشفى اعتدى على الكادر الطبي بالسب والضرب داخل مبنىى المستشفى.

وأوضح أن طبيبة (تولد1968)، وطبيب (تولد 1966) تعرضا الى السب والشتم والضرب، من قبل عامل النظافة، ما اسفر عن اصابتهما بكدمات، مشيرا الى اجراء التحقيقات اللازمة مع جميع الاطراف وفق اجراءات اصولية.

بدورها قالت شرطة نجدة بغداد، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن دوريات نجدة الشعب القت القبض على شخص بعد قيامه بالاعتداء على الكادر الطبي داخل مستشفى البنوك الاهلية.

وأوضحت شرطة النجدة،  أن ذلك جاء بعد ورود اخبار بوجود حادث مشاجرة واعتداء على الكوادر الطبية حيث توجهت دوريات النجدة الى محل الحادث والقبض على المعتدي وتسليمه الى مركز الشرطة اصوليا، مشددة أن القبض  يكون على اي شخص يخالف القانون لتوفير بيئة امنه لجميع المواطنين.

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