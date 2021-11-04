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عاملون "أنهيت خدماتهم" وأصحاب "الحوانيت" المدرسية يتظاهرون في محافظتين.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-04T08:48:12+0000
عاملون "أنهيت خدماتهم" وأصحاب "الحوانيت" المدرسية يتظاهرون في محافظتين.. صور

شفق نيوز/ شهدت محافظتا كربلاء والبصرة، يوم الخميس، تظاهرة نظمها العشرات رفعوا خلالها شعارات تطالب بـ"الحقوق".

وفي كربلاء نظم العشرات من أصحاب "الحوانيت المدرسية" تظاهرة أمام تربية كربلاء، مطالبين "باسترجاع أموالهم التي تم دفعها خلال السنتين الماضيتين".

وقال عدد من المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، إن تربية المحافظة لم تسمح لهم بفتح الحوانيت دون معرفة الأسباب، مبينين أن عدد العوائل التي تعتاش على هذه المهنة يقدر بنحو 1300عائلة موزعة في عموم كربلاء.

وفي محافظة البصرة اقضى جنوبي العراق، نظم العشرات من العاملين في شركة خطوط الانابيب النفطية بمنطقة الشعيبة تظاهرة قرب مقر الشركة، للمطالبة بالغاء قرار حكومي يقضي بانهاء خدماتهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العاملين في شركة خطوط الانابيب النفطية في منطقة الشعيبة ناشدوا خلال هذه التظاهرة رئيس الوزراء ووزير النفط ومدير خطوط الانابيب النفطية ونواب البصرة بالوقوف معهم لإلغاء قرار الحكومة  الخاص بإنهاء خدمات موظفي الاجور اليوميين الذين اكملوا ثلاثة أشهر.

 

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