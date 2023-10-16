عاملون بشركة نفطية يتظاهرون أمام مصرف امتنع عن صرف رواتبهم جنوبي العراق (صور)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من العاملين في شركة نفطية بمحافظة ميسان، يوم الاثنين، أمام أحد المصارف بسبب امتناعه عن صرف رواتبهم بالدولار الأمريكي.

وقال أحد العاملين في شركة "سور الصين العظيم" (GWDC) المطورة لحقل الحلفاية النفطي في ميسان، لوكالة شفق نيوز، إن "300 شخص من مهندسين وفنيين وحراس وسائقين في الشركة الصينية، الموطّنة رواتبهم لدى مصرف بغداد فرع ميسان، تفاجئوا بامتناع المصرف المذكور عن صرف رواتبهم بالدولار كما كان معمول به في الأشهر السابقة".

وأكد أن "إدارة مصرف بغداد امتنعت منذ شهر آب الماضي عن صرف رواتب العاملين في الشركة بالدولار على الرغم من توطين الرواتب من قبل الشركة المذكورة بالعملة الأجنبية، إلا أن المصرف رفض صرف الرواتب بالدولار وأصرّ على صرفها بالدينار العراقي وبحسب سعر البنك المركزي 1320 دينار للدولار الواحد".

وأضاف أن "العاملين في الشركة النفطية نظموا اليوم وقفة احتجاجية أمام مصرف بغداد في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، وأثناء ذلك تصادم بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب بعد محاولة المحتجين إغلاق باب المصرف ومنع دخول وخروج الموظفين والمراجعين".

وأشار العامل إلى أن "العاملين في الشركة النفطية سيلجأون إلى القضاء لتسجيل دعوى ضد مصرف بغداد لمخالفته القانون والامتناع عن صرف رواتبهم بالعملة الأجنبية".

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي العراقي سبق وأن أبلغ المصارف الحكومية والأهلية بصرف رواتب زبائنهم بالدولار الأمريكي ممن لديهم حسابات وإيداعات بهذه العملة.