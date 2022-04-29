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"عالم آثار قل مثيله".. وفاة وزير الثقافة السابق في مستشفى بالناصرية

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-29T08:17:31+0000
"عالم آثار قل مثيله".. وفاة وزير الثقافة السابق في مستشفى بالناصرية

شفق نيوز/ غيّب الموت وزير الثقافة السابق عبد الأمير الحمداني عن عمر 55 عاماً بعد صراع مع المرض.

وتقلد الحمداني أبن محافظة ذي قار منصب وزارة الثقافة في حكومة عبد المهدي، ويحمل شهادة الدكتوراه في علوم الآثار والأنثروبولوجيا من جامعة ولاية نيويورك في ستوني بروك الأمريكية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان الحمداني توفي في أحد مستشفيات مدينة الناصرية بعد معاناة مع مرض عضال.

ونعى وزير وزير الكهرباء، السابق لؤي الخطيب رحيل الحمداني بالقول، "رحيلك اوجعني يابن الناصرية، لقد كنت عالم آثار قل مثيله وسفيراً لإرث بلاد الرافدين في المحافل الدولية قبل أن تكون وزيراً وطنياً خدم العراق بإخلاص ومسؤولية".

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