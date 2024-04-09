عاصفة مطرية شديدة تضرب ديالى وتخلف إصابة مدني وخسائر مادية (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة مدني جراء عاصفة شديدة ضربت المحافظة وخلفت أضراراً مادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدنياً أصيب بجروح وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بسبب العاصفة المطرية التي اجتاحت المحافظة مساء اليوم، وخلفت أضراراً مادية بالمنازل وممتلكات المواطنين".

وأشار إلى أن "أكثر المناطق تضرراً هي قرية الجديدة جنوبي ناحية بهرز، حيث أدت العاصفة إلى تضرر عدد من المنازل وانهيار شبكة نقل الطاقة الكهربائية".