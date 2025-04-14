عاصفة غبارية شديدة تجتاح مدناً عراقية وتحذيرات لسالكي الطرق (فيديو وصور)

شفق نيوز/ تشهد مناطق عراقية، يوم الاثنين، رياحاً قوية محملة بغبار كثيف، مما تسبب في تغير لون السماء بشكل كامل وتحولها إلى اللون البرتقالي الداكن، مما خلق منظراً غير مألوف أشبه بالمناخ على سطح المريخ، فيما أصدرت مديرية المرور العامة تحذيراً لمستخدمي الطرق من هذه الموجة الغبارية الكثيفة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، هبوب رياح قوية محملة بالغبار، لدرجة أن السكان يجدون صعوبة في الرؤية والتنقل، حيث تدنى مستوى الرؤية بشكل ملحوظ بسبب الغبار الكثيف، مما قد يؤدي إلى حوادث مرورية.

وفي هذا السياق، حذرت مديرية المرور العامة، السائقين من موجة غبار تؤثر حالياً على البلاد بحسب تقرير الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي الصادر ظهر اليوم الاثنين.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط في الرياح السطحية الغربية أدى إلى تشكّل موجة غبار كثيفة تسببت بتدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم في بعض المناطق، مع احتمال امتداد الموجة خلال ساعات المساء لتشمل وسط وجنوب البلاد.

وأهابت المديرية بجميع مستخدمي الطريق، بتخفيف السرعة قدر الإمكان، واستخدام الأضواء التحذيرية، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والتوقف التام في حال انعدام الرؤية.

وإلى جانب تلك التحذيرات، يؤكد مراقبون أن هذه موجة الغبارية الكثيفة تؤثر على صحة الأشخاص، خاصةً أولئك الذين يعانون من أمراض التنفس، داعين إلى ضرورة ارتداء الكمامات وتجنب الخروج في الأوقات التي تكون فيها موجة الغبار الكثيف شديدة.