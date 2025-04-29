عاصفة غبارية تجتاح محافظات عراقية وسط تحذيرات (صور)

شفق نيوز/ اجتاحت عاصفة غبارية، مساء اليوم الثلاثاء، العديد من المحافظات العراقية.

وذكر مراسلو وكالة شفق نيوز، أن العاصفة الغبارية اجتاحت محافظات (البصرة وذي قار والديوانية وبابل وواسط والنجف).

فيما حذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية من أجواء غير مستقرة وعواصف غبارية جدارية في جنوب البلاد، داعية إلى توخي الحذر خصوصاً لسالكي الطرق الخارجية لغاية منتصف الليل.

وقبل قليل نشر الراصد الجوي، صادق عطية تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ذكر فيها أن آخر التحليلات الجوية وصور الأقمار الاصطناعية تشير إلى "استمرار تأثر مناطق متعددة من مدن البلاد وتحديداً (وسط وجنوب البلاد حالياً) بظروف جوية غير مستقرة، تتسم بنشاط غباري متفاوت في بعض الأماكن، وتكوّن سحب ركامية تؤدي إلى هطول أمطار خفيفة رعدية الطابع ومتفرقة في بعض المناطق".

وأوضح عطية، أن "الأجواء خلال هذه الفترة تتسم بطابع ربيعي متقلب، يتلخص بنشاط متباين للرياح، قد يتزايد أحياناً، خاصة خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين، مما يساهم في إثارة الغبار في بعض المناطق".

وتابع، كما من المتوقع "تصاعد الغبار على فترات في عدد من المدن، مما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية محلياً، وهطول أمطار رعدية متفرقة في مناطق محدودة، تتركز بشكل رئيسي في الأجزاء الوسطى والغربية والجنوبية من البلاد".

وأضاف، وكذلك من المتوقع حدوث "تقلبات في درجات الحرارة، حيث تستمر بالارتفاع لتبلغ ذروتها خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين، وبحسب مخرجات نماذج الطقس العددية، متوقع أن تستمر هذه الأجواء غير المستقرة حتى منتصف الأسبوع المقبل".