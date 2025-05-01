عاصفة شديدة تعطل الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بتعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي، نتيجة عاصفة شديدة تجتاح العاصمة الآن.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "هناك توقفاً مؤقتاً لحركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي"، مؤكداً أن "السبب هو سرعة الرياح المصحوبة بالأتربة التي تجتاح البلاد".

وفي وقت لاحق، أبلغ المصدر، بعودة الحركة الملاحية في مطار بغداد بشكل تدريجي، لافتاً إلى المباشرة بتحليق وانزال الطائرات التي تم تغيير مسارها ولم تحلق في مطار بغداد بعد استقرار الأجواء.

وبوقت سابق من اليوم، اجتاح جدار غباري، الأراضي العراقية من جهة القائم الحدودية، ومن المتوقع أن يكمل طريقه نحو محافظتي الأنبار ونينوى، وسط تحذيرات لسالكي الطرق الخارجية ومرضى الحساسية والربو.

وذكر الراصد الجوي، صادق عطية، في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "جداراً غبارياً يتشكل داخل الأراضي السورية ويدخل الأراضي العراقية جهة القائم الحدودية"، موضحاً أن هذا الجدار الغباري "ربما يتلاشى بالطريق أو يكمل طريقه نحو مناطق الأنبار وجنوب نينوى".

إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، بياناً ورد للوكالة، أشارت فيه إلى أن "جحافل غيوم البرق والرعد والرياح الهابطة تتقدم أمام محور المنخفض الجوي القادم من شمال أفريقيا".

وبينت، "حالياً، زخات أمطار رعدية غرب البلاد وبعض المناطق، ترافقها رياح هابطة مثيرة للغبار، ومتوقع أن تندفع تأثيرات المنخفض هذه خلال هذه الليلة نحو باقي مدن البلاد بتأثير متفاوت (لا يستبعد التقلبات السريعة والمفاجئة لكون الحالة ربيعية)".

وتوقعت، أن "يوم غد تتركز الأمطار جهة مدن شمال البلاد فيما تتأثر باقي المناطق بنشاط رياح سطحية وموجات غبار متفاوتة الشدة مع هطول خفيف متفرق".

وحذرت الهيئة في ختام بيانها، سالكي الطرق الخارجية ومرضى الحساسية والربو.