عاصفة شديدة تسقط أعمدة الكهرباء في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

تسببت عاصفة مصحوبة برياح شديدة، تجتاح محافظة الأنبار، يوم الأحد، بسقوط عدد من أعمدة نقل الطاقة الكهربائية في كل من الفلوجة وحديثة، ما أدى إلى أضرار في شبكة الكهرباء.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة شفق نيوز، بأن الرياح القوية تسببت بانهيار عدد من أعمدة الكهرباء في مناطق متفرقة من القضاءين، الأمر الذي أدى إلى تضرر خطوط نقل الطاقة وانقطاع التيار في بعض المناطق.

ولم ترد حتى الآن معلومات دقيقة عن حجم الخسائر بشكل كامل، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الأضرار الناجمة عن العاصفة، تمهيداً لإجراء أعمال الصيانة وإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة في أسرع وقت.