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عاصفة ثلجية تضرب العراق هي الأقوى منذ سنوات

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-18T06:47:35+0000
عاصفة ثلجية تضرب العراق هي الأقوى منذ سنوات

شفق نيوز/ توقع الخبير بالرصد الجوي صادق العطية، هبوب عاصفة ثلجية هي الأقوى من نوعها خلال سنوات، في عدة مدن في العراق.

وقال العطية في تدوينة له، "اعتبارا من ساعات صباح الأربعاء، نحن على موعد مع (اقوى عاصفة ثلجية) لم تشهدها البلاد منذ عدة سنوات، والتي ستجتاح العراق من جهة الشمال الغربي وتمتد بعدها نحو مناطق دهوك ونينوى وبعدها اربيل والسليمانية وهي الأكثر تأثرا بالعاصفة الثلجية التراكمية".

وأضاف "متوقع ان تتأثر مناطق واسعة من كركوك والانبار وصلاح الدين وديالى، وربما شمال بغداد بهذه العاصفة الثلجية فجر الخميس".

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