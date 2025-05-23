عاصفة تُسقط برجي كهرباء وتقطع الطاقة عن مناطق بمحافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ تسببت عاصفة غبارية ضربت مناطق شمالي البلاد، مساء الجمعة، بسقوط برجين لنقل الطاقة الكهربائية عالية الضغط، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في تجهيز الكهرباء في محافظتي صلاح الدين ونينوى.

وقال مصدر في دائرة توزيع كهرباء الشمال بمحافظة صلاح الدين، لوكالة شفق نيوز، إن "البرجين سقطا نتيجة شدة الرياح المحمّلة بالغبار، في المنطقة الواقعة بين قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين وناحية القيارة التابعة لمحافظة نينوى".

وأضاف المصدر، أن "سقوط البرجين أدى إلى زيادة انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق المشمولة بالتغذية عبر هذا الخط"، مشيراً إلى أن "فرق الصيانة باشرت أعمالها منذ صباح اليوم لإعادة تأهيل الأبراج المتضررة وإعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن".

وتشهد مناطق عدة في العراق هذه الأيام موجات غبار كثيفة تؤثر على البنى التحتية والخدمات، وسط مطالب بتحديث شبكات النقل وتوفير بدائل أكثر استقراراً في ظل الظروف المناخية المتقلبة.