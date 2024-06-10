عاصفة تقطع الكهرباء عن قرى في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة كهرباء الحويجة بكركوك، يوم الاثنين، بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى بسبب عاصفة قوية أدت إلى سقوط عدد من أعمدة نقل الطاقة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عاصفة قوية ضربت قضاء الحويجة وكركوك وتسببت بسقوط ثمانية أعمدة لنقل الطاقة الكهربائية على طريق قرية الماحوز قرب قرية المدينة بقضاء الحويجة (55كم جنوب غربي كركوك)".

وأضاف المصدر أن "سقوط الأعمدة تسبب بانقطاع الكهرباء عن عدد من القرى، وباشرت فرق الصيانة بأعمالها لإعادة التيار الكهربائي".