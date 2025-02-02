عاصفة ترابية في الأفق.. أمطار وانخفاض "كبير" بدرجات الحرارة في العراق

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، يوم الأحد، تساقط الأمطار مع منخفض جوي كبير في شمال ووسط العراق، فيما حذر من عواصف ترابية قادمة خلال الأيام المقبلة.

وقال الزيادي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يستعد لاستقبال منخفض جوي ممطر قادم ببطء من بلاد الشام، حيث سيبدأ تأثيره التدريجي مساء يوم الأربعاء المقبل، على المناطق الشمالية، قبل أن يزداد تعمقه نهار الخميس، ليشمل معظم المناطق الشمالية والوسطى".

وأضاف الزيادي، أن "المنخفض سيتسبب في هطول أمطار غزيرة في المحافظات الشمالية، وتكريت، وشمال ديالى، بينما ستكون الأمطار متفاوتة الشدة إلى خفيفة أحياناً في مدن الوسط، والعاصمة بغداد، والأنبار، وكربلاء، مع فرص شبه معدومة لهطول الأمطار في الجنوب مثل البصرة وذي قار".

وحذر الزيادي، من "اشتداد تصاعد الأتربة عصر الخميس، نتيجة اقتحام البلاد كتلة هوائية باردة مصحوبة برياح شمالية غربية تتجاوز سرعتها 30 كم في الساعة، مما قد يؤدي إلى عواصف ترابية كثيفة، خاصة في الأقسام الغربية، والفرات الأوسط، والأنبار".

وأشار الزيادي، إلى أن "موجة برد سترافق الكتلة الهوائية، مما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بمقدار خمس درجات مئوية اعتباراً من يوم الجمعة في أغلب المدن العراقية".

وختم الزيادي، حديثه قائلاً ‘ن "البلاد قد تشهد عودة لهطول الأمطار مجدداً قبل منتصف الشهر الجاري"، مشيراً إلى "استمرار التقلبات الجوية خلال الفترة المقبلة".