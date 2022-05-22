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عاصفة ترابية جديدة توصد أبواب العراق.. الاثنين عطلة رسمية

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-22T14:19:46+0000
عاصفة ترابية جديدة توصد أبواب العراق.. الاثنين عطلة رسمية

شفق نيوز/ اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة يوم غد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية، يوم غد الاثنين، باستثناء الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة، سبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق.

وكانت وزارة التربية قد اعلنت في وقت سابق، عن تأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية ليوم غدٍ الأثنين الموافق 23 أيار 2022 ، الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المعلن، بسبب توقعات حصول عاصفة ترابية.

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