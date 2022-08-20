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عاصفة ترابية تضرب ناحيتين في نينوى وتدخل لكركوك (فيديو)

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-20T11:23:59+0000
عاصفة ترابية تضرب ناحيتين في نينوى وتدخل لكركوك (فيديو)

شفق نيوز / أفاد مراسلو وكالة شفق نيوز ومقاطع فيديو تم تداولها في محافظتي كركوك ونينوى، عن بدء عاصفتين ترابيتين في المحافظتين ضربت مناطق عدة في المحافظتين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة نينوى، معززا كلامه بمقطع فيديو متداول إن عاصفة ترابية شديدة ضربت ناحية القيارة، جنوبي الموصل، وهي قادمة من الجزء الجنوبي لصحراء المحافظة وهي تجتاح حاليا ناحية النمرود.

وأضاف المراسل ان الجو في مناطق شرق وشمال الموصل صافٍ حتى الآن.

من جهة اخرى، اوضح مقطع فيديو بدء وصول العاصفة الترابية الى محافظة كركوك، إذ يبين المقطع تغير الجو على الطريق الرابط بين كركوك - آلتون كوبري.

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