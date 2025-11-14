عاصفة ترابية تضرب غرب الأنبار وتتجه نحو مركز المحافظة

شفق نيوز- الأنبار

ضربت عاصفة ترابية مناطق غرب الأنبار، يوم الجمعة، قادمة من قضاء القائم وهي تتجه نحو مدينة الرمادي، مركزو المحافظة.

وأبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، بأن مستوى الرؤية الأفقية تدنى بشكل كبير ما اضطر أصحاب السيارات إلى القيادة بحذر تفادياً لوقوع حوادث.

وأشاروا إلى أن موجة الغبار بدأت بالتصاعد منذ ساعات الصباح الأولى، وسط تحذيرات للسائقين بضرورة توخي الحذر على الطرق الخارجية، لاحتمال ازدياد شدة العاصفة خلال الساعات المقبلة.